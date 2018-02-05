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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Tosic kendini yakmış!

    Tosic kendini yakmış!

    'ta eksikliği hissedilen 'in tam hazır olmadan oynayıp adalesini yırttığı ortaya çıktı.

    kampından bu yana takımdan ayrı olan ve eksikliği hissedilen Tosic'in tam hazır olmadan oynayıp adalesini yırttığı ortaya çıktı.

    Sakatlığı hakkında net bir açıklama yapılmayan yıldız futbolcunun, arka adalesindeki ağrılarını önemsemeyip takımdan da ayrı kalmamak için idmanları kaçırmadığı sonrasında yırtığın oluştuğu belirtildi.

    Tedavi sonrası iyileşen tecrübeli stoperin düz koşulara başlaması teknik heyeti sevindirdi. Tosic'in olmasa da Atiker Konya ile deplasmanda oynanacak maça kadar hazır olacağı belirtildi. (Habertürk)

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:21
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