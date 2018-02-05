Tosic kendini yakmış!
Beşiktaş'ta eksikliği hissedilen Dusko Tosic'in tam hazır olmadan oynayıp adalesini yırttığı ortaya çıktı.
Antalya kampından bu yana takımdan ayrı olan ve eksikliği hissedilen Tosic'in tam hazır olmadan oynayıp adalesini yırttığı ortaya çıktı.
Sakatlığı hakkında net bir açıklama yapılmayan yıldız futbolcunun, arka adalesindeki ağrılarını önemsemeyip takımdan da ayrı kalmamak için idmanları kaçırmadığı sonrasında yırtığın oluştuğu belirtildi.
Tedavi sonrası iyileşen tecrübeli stoperin düz koşulara başlaması teknik heyeti sevindirdi. Tosic'in Karabük olmasa da Atiker Konya ile deplasmanda oynanacak maça kadar hazır olacağı belirtildi. (Habertürk)
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:21
-
Orkan Çınar 90+3'te direğe takıldı! Gözyaşları...
Toplam 6
Yorum
okan heyecandan gereğinden sert vurdu son dakika olur böyle şeyler
-
1 numaralı kriz
Toplam 5
Yorum
Aslan CEPHEDEN GELENLERDE IYI AMA YANDAN GELEN SERT ORTALARDA REZALET VASAT FILAN DEGIL DEFOLU KÖTÜ KALECI BIZE MONDRAGON GIBI KALECI LAZIM
-
Tudor’a gönderme
Toplam 10
Yorum
okan bir sen sallamadın tudora yenildiğin takımı perişan etti tudor
Tosic kendini yakmış! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.