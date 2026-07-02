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Haberler Süper Lig Erzurumspor FK'da üç isimle yollar ayrıldı

Erzurumspor FK'da üç isimle yollar ayrıldı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK'da sözleşmeleri sona eren Cheickne Sylla, Giovanni Crociata ve Hüsamettin Yener ile yollar ayrıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 16:57
Erzurumspor FK'da üç isimle yollar ayrıldı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK'da sözleşmeleri sona eren Cheickne Sylla, Giovanni Crociata ve Hüsamettin Yener ile yollar ayrıldı.

Mavi-beyazlı ekipte bir buçuk sezondur forma giyen 32 yaşındaki Malili forvet Cheickne Sylla'nın Erzurumspor kariyeri sona erdi. 2024-2025 sezonunun devre arasında Bulgaristan temsilcisi Iberia'dan transfer edilen Sylla, Erzurumspor formasıyla lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 49 maçta kadroya girdi. Bu karşılaşmaların 22'sine ilk 11'de başlayan deneyimli futbolcu, 17 gol ve 6 asistlik performans sergilerken 8 sarı kart gördü.

2024-2025 sezonu başında İtalya'nın Lecco takımından transfer edilen 28 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Giovanni Crociata ise Erzurumspor formasıyla iki sezonda lig ve kupada toplam 64 maçta kadroda yer aldı. Bu maçların 62'sine ilk 11'de başlayan Crociata, 6 gol ve 9 asist kaydederken 13 kez sarı kartla cezalandırıldı.

2025-2026 sezonu başında Boluspor'dan kadroya katılan 31 yaşındaki hücum oyuncusu Hüsamettin Yener de takımdan ayrılan isimler arasında yer aldı. Mavi-beyazlı formayla bir sezonda 23 maçta kadroya giren Yener, 3 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 2 gol atarken 2 sarı kart gördü.

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