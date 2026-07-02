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Haberler Dünya Kupası İspanya Avusturya CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

İspanya Avusturya CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası son 32 turunda İspanya ile Avusturya karşı karşıya geliyor. İspanya - Avusturya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 21:55
İspanya Avusturya CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda grupların ardından başlayan eleme turlarında, Luis de la Fuente yönetiminde ve durdurulması güç kanat silahlarına sahip olan İspanya, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Diğer tarafta ise modern futbolun şok pres felsefesini sahaya yansıtan Ralf Rangnick'in Avusturya'sı, güçlü rakibinin pas trafiğini merkezde bozarak tarihi bir sürprize imza atmanın hesaplarını yapıyor. İşte İspanya-Avusturya maçının detayları...

İSPANYA-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası son 32 turu kapsamındaki İspanya-Avusturya mücadelesi 2 Temmuz Perşembe günü oynanıyor.

İSPANYA-AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazananın son 16 turuna yükseleceği ve kaybedenin ise turnuvaya veda edeceği kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 22.00'de çaldı.

İSPANYA-AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya-Avusturya mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

İSPANYA - AVUSTURYA İLK 11'LER

İspanya: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Olmo, Yamal, Oyarzabal, Baena

Avusturya: Schlager, Posch, Danso, Alaba, Laimer, Seiwald, Schlager, Schmid, Wanner, Sabitzer, Gregoritsch

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