Fatih Terim'den Dünya Kupası'na veda eden Milli Takım'a mesaj!

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, kaçırılan fırsata dikkat çekerek takımın geleceğine dair mesajlar verdi.

Kendi YouTube kanalında konuşan deneyimli teknik adam, gruptan çıkılamamasının üzüntüsünü dile getirirken, "Gruptan çıkan ABD'nin doğrudan Bosna ile eşleşmesi bizi daha da düşündürüyor. Buradan çıksaydık, Brezilya'nın Japonya ile, Fas'ın ise Hollanda ile eşleştiği tabloda Bosna ile oynama ihtimali çok daha avantajlı görünüyordu. Bunu düşündükçe daha çok hayıflanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın geride kaldığını vurgulayan Terim, şimdi odağın UEFA Uluslar Ligi'ne çevrilmesi gerektiğini belirterek, "Bu turnuva artık bitti. Önümüzde Uluslar Ligi var. Herkesin fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak bu süreci geride bırakıp kulüplerine dönmesi, ardından da yeniden milli takım organizasyonuna hazırlanması gerekiyor. İstediğimiz sonucu alamadık ancak futbol durmuyor, hayat devam ediyor. Ayrıca elimizde, önümüzdeki birkaç büyük organizasyonda da görev alabilecek yaş ortalamasına sahip önemli bir oyuncu grubu var." dedi.

Yayında kendisine yöneltilen "Mbappe, Haaland, Kane ve Osimhen arasından kadronuz için iki isim seçseniz hangilerini tercih ederdiniz?" sorusunu da yanıtlayan Terim, dört yıldız golcünün farklı özelliklerine dikkat çekti.

Haaland ve Osimhen'in klasik santrfor özellikleri taşıdığını belirten Terim, "Haaland tipik bir 9 numara. Savunma arkasına yaptığı koşular, fizik gücü ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle öne çıkıyor. Osimhen ise biraz daha agresif, rakibi daha fazla yıpratan bir oyuncu. Müthiş sıçrama yeteneği, çabukluğu ve atletizmiyle savunmalar için ciddi tehdit oluşturuyor. Stoper olsam bu ikiliye karşı oynamak istemem." ifadelerini kullandı.

Osimhen ve Haaland'ın takım arkadaşlarının desteğine ihtiyaç duyduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Bu oyuncuların en büyük silahı doğru zamanda atılan ara pasları ve savunma arkası toplar. Sırtı dönük de oynayabiliyorlar, takım arkadaşlarına alan açabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Mbappe'nin klasik bir santrfor olmadığını belirten Terim, Fransız yıldızın sürati, teknik kapasitesi ve bire birdeki etkinliğiyle modern futbolun en özel oyuncularından biri olduğunu ifade etti. Kane'in ise diğerlerinden farklı bir profile sahip olduğunu söyleyen Terim, İngiliz golcünün yalnızca ceza sahasında değil, oyun kurulumunda da önemli rol üstlendiğini ve teknik kalitesiyle öne çıktığını dile getirdi.

Tercihini açıklayan Fatih Terim, "Birini seçecek olsam Osimhen'i mutlaka kadroya koyarım. Mbappe ile birlikte müthiş bir ikili oluşturabilir. Osimhen-Kane farklı bir oyun oynatır. Kane sürekli dolaşırken Osimhen merkezde kalabilir. Osimhen-Haaland ikilisi de iki kanattan beslendiğinde bambaşka bir hücum gücü ortaya çıkarır. Hatta imkan olsa dördünü bir arada oynatmayı isterim." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.