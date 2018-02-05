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    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ve F.Bahçe maçlarının hakemleriyle ilgili bomba iddia

    Beşiktaş ve F.Bahçe maçlarının hakemleriyle ilgili bomba iddia

    MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, TRT Spor Stadyum Programında haftanın maçlarını ve hakem hatalarını yorumladıktan sonra çarpıcı bir iddianın hakem camiasında yayıldığını söyledi.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:53
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