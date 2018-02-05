Beşiktaş ve F.Bahçe maçlarının hakemleriyle ilgili bomba iddia
MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, TRT Spor Stadyum Programında haftanın maçlarını ve hakem hatalarını yorumladıktan sonra çarpıcı bir iddianın hakem camiasında yayıldığını söyledi.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:53
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Jeremain Lens krediyi tüketti
Toplam 6
Yorum
kartal yaa ne kredisi.adamın bi suçu yokki,suç onu futbolcu zannedip alanda.adam futbolcu falan değilki.ne bekliyosunuz.
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Krizin adı Quaresma
Toplam 17
Yorum
BORA Beşiktaşta krizin adı quaresma ve şenol güneştir. BJK tarihinin gelmiş en iyi kadrosunu bile yönetemiyor,kim olsa bundan daha iyi olurdu
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 30
Yorum
ahmet sayın albayrak merak ediyorsan kuralı öğren akşam hakem hocaları açıkladı herhalde öğrenmişindir.
Beşiktaş ve F.Bahçe maçlarının hakemleriyle ilgili bomba iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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