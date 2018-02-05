Galatasaray, Alba Berlin'i ağırlayacak
Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu E Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Almanya'nın Alba Berlin takımını konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.15'te başlayacak.
Son hafta maçları öncesi 1'er galibiyet ve 3'er yenilgisi bulunan iki takımın da çeyrek finale kalma şansı bulunmuyor.
E Grubu'nda son hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1. Darüşşafaka
|5
|5
|0
|410
|334
|10
|2. Herbalife Gran Canaria
|5
|3
|2
|429
|414
|8
|3. Alba Berlin
|5
|1
|4
|384
|398
|6
|4. Galatasaray Odeabank
|5
|1
|4
|363
|440
|6
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:10
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Jeremain Lens krediyi tüketti
Toplam 6
Yorum
kartal yaa ne kredisi.adamın bi suçu yokki,suç onu futbolcu zannedip alanda.adam futbolcu falan değilki.ne bekliyosunuz.
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Krizin adı Quaresma
Toplam 17
Yorum
BORA Beşiktaşta krizin adı quaresma ve şenol güneştir. BJK tarihinin gelmiş en iyi kadrosunu bile yönetemiyor,kim olsa bundan daha iyi olurdu
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 30
Yorum
ahmet sayın albayrak merak ediyorsan kuralı öğren akşam hakem hocaları açıkladı herhalde öğrenmişindir.
Galatasaray, Alba Berlin'i ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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