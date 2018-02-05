Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.15'te başlayacak.

Son hafta maçları öncesi 1'er galibiyet ve 3'er yenilgisi bulunan iki takımın da çeyrek finale kalma şansı bulunmuyor.

E Grubu'nda son hafta maçları öncesi puan durumu şöyle: