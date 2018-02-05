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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Galatasaray, 'i ağırlayacak

    Galatasaray, <a href="/index/alba-berlin?id=4871d027-fd2a-46ae-a327-23d21bf87696" class="" rel="tag">Alba Berlin</a>'i ağırlayacak

    , ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu E Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Almanya'nın takımını konuk edecek.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.15'te başlayacak.

    Son hafta maçları öncesi 1'er galibiyet ve 3'er yenilgisi bulunan iki takımın da çeyrek finale kalma şansı bulunmuyor.

    E Grubu'nda son hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

    Takım Maç G M A Y Puan
    1. Darüşşafaka 5 5 0 410 334 10
    2. Herbalife Gran Canaria 5 3 2 429 414 8
    3. Alba Berlin 5 1 4 384 398 6
    4. Galatasaray Odeabank 5 1 4 363 440 6
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:10
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