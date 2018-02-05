Sivas Belediyesi'nden G.Saray'a gönderme
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da galibiyet sevinci kent meydanındaki ekranlara yansıdı.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:19
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Jeremain Lens krediyi tüketti
Toplam 6
Yorum
kartal yaa ne kredisi.adamın bi suçu yokki,suç onu futbolcu zannedip alanda.adam futbolcu falan değilki.ne bekliyosunuz.
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Krizin adı Quaresma
Toplam 17
Yorum
BORA Beşiktaşta krizin adı quaresma ve şenol güneştir. BJK tarihinin gelmiş en iyi kadrosunu bile yönetemiyor,kim olsa bundan daha iyi olurdu
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 30
Yorum
ahmet sayın albayrak merak ediyorsan kuralı öğren akşam hakem hocaları açıkladı herhalde öğrenmişindir.
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