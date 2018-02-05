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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    'nden G.Saray'a gönderme

    <a href="/index/sivas-belediyesi?id=0bc035e4-933d-427a-865e-b1fbbdbf795d" class="" rel="tag">Sivas Belediyesi</a>'nden G.Saray'a gönderme

    Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden da galibiyet sevinci kent meydanındaki ekranlara yansıdı.

    Kendi sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'ı da mağlup eden da galibiyet sevinci yaşanıyor. maç sonrası 'nda bulunan dev ekrana "Sivasspor Bey" yazarak galibiyeti kutladı. Galatasaray'a dev ekranda yapılan gönderme büyük ilgi görürken, taraftarlar da galibiyet sevincini doyasıya yaşadı.


    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:19
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