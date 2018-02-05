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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    krediyi tüketti

    <a href="/index/jeremain-lens?id=fce803ca-354f-452c-a3bb-c7f337ec468f" class="" rel="tag">Jeremain Lens</a> krediyi tüketti
    Kartal'ın Sunderland'den transferi bir türlü dertlere derman olamadı. Hollandalı yıldız bu sezon sadece 9-0'lık Manisa maçı ve RB Leipzig deplasmanında etkili bir performans sergiledi. Diğer karşılaşmalarda vasatı aşamadı. Siyah-beyazlı taraftarlara "Keşke Orkan Çınar takımda kalsaydı" dedirtti.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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