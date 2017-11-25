Cenk Tosun Miami'den ev alıyor

Beşiktaş'ın yıldız ismi Cenk Tosun, takım arkadaşı Caner Erkin'in izinden gidiyor. Milli futbolcu, Caner Erkin'in yönlendirmesi ve tavsiyesiyle ABD'nin Miami kentinden daire satın almaya karar verdi.Cenk Tosun'un satın alma işmlerleri için girişimlere başladığı ve ultra lüks daire için ödeyeceği paranın da 1.5 milyon Dolar olduğu öğrenildi. Cenk Tosun'un alacağı daire Porsche Miami Towers'da bulunuyor. Sahilin hemen kenarında yer alan rezidans dairede neredeyse yok yok.Rezidans'ın otoparkında asansör sistemi kullanılıyor. Hayatı kolaylaştırıcak her türlü teknoloji düşünüldmüş. Miami, ABD'de yabancıların en çok gayrimenkul satın aldığı yerlerden birisi olarak biliniyor. Aynı zamanda bir tatil merkezi.Caner erken Porsche Miami Towers'dan aldığı daireyi Cenk Tosun'a ısrarla tavsiye edince, milli futbolcu ultra lüks daire ile ilgilenmeye başladı. En sonunda satın almaya karar verdi. Diğer Beşiktaşlılar da sıraya girebilir!