İsviçre-Türkiye | CANLI İZLE (FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri)

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, Bosna Hersek galibiyetinin ardından gruptaki 2. maçında İsviçre'ye konuk oluyor. 12 Dev Adam, zorlu deplasmandan da galibiyet ile ayrılarak avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
İSVİÇRE-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İsviçre-Türkiye mücadelesi 30 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başladı. İsviçre'nin Fribourg kentinde yer alan Halle Omnisport Saint-Léonard'da oynanan maç S Sport ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.