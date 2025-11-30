CANLI SKOR ANA SAYFA
İsviçre-Türkiye | CANLI İZLE (FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri)

İsviçre-Türkiye | CANLI İZLE (FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri)

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 2. maçında A Milli Basketbol Takımımız, deplasmanda İsviçre ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 18:54
İsviçre-Türkiye | CANLI İZLE (FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri)

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, Bosna Hersek galibiyetinin ardından gruptaki 2. maçında İsviçre'ye konuk oluyor. 12 Dev Adam, zorlu deplasmandan da galibiyet ile ayrılarak avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSVİÇRE-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsviçre-Türkiye mücadelesi 30 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başladı. İsviçre'nin Fribourg kentinde yer alan Halle Omnisport Saint-Léonard'da oynanan maç S Sport ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

👉🏻CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

