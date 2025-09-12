Yunanistan 68-94 Türkiye | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Basketbol Takımımız, Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da Yunanistan ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, bütün çeyreklerini önde götürdüğü karşılaşmada rakibine şans tanımadı. Mücadeleyi 94-68 kazanan millilerimiz, dev turnuvada namağlup bir şekilde finale yükseldi ve son şampiyon Almanya'nın rakibi oldu.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek: Yunanistan 16-26 Türkiye

Devre arası: Yunanistan 31-49 Türkiye

3. Çeyrek: Yunanistan 51-72 Türkiye

EUROLEAGUE RESMİ HESABINDAN PAYLAŞIM

EN FARKLI GALİBİYET

Yunanistan'ı tam 26 farkla perişan eden 12 Dev Adam, turnuva tarihinde bir eleme maçındaki en farklı galibiyetini aldı. Ayrıca yoluna 8'de 8 devam eden milliler, turnuvadaki en uzun galibiyet serisini yakaladı.

24 YIL SONRA FİNALDEYİZ

A Milli Basketbol Takımımız, yarı finalde Finlandiya'yı 98-86 mağlup eden Almanya ile final maçına çıkacak. 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinen millilerimiz, 24 yıl sonra gösterdikleri finale çıkma başarısını birincilik ile taçlandırmaya çalışacak.