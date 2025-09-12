Yunanistan 68-94 Türkiye | MAÇ SONUCU-ÖZET

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Basketbol Takımımız, Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da Yunanistan ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, bütün çeyreklerini önde götürdüğü karşılaşmada rakibine şans tanımadı. Mücadeleyi 94-68 kazanan millilerimiz, dev turnuvada namağlup bir şekilde finale yükseldi ve son şampiyon Almanya'nın rakibi oldu.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI
1. Çeyrek: Yunanistan 16-26 Türkiye
Devre arası: Yunanistan 31-49 Türkiye
3. Çeyrek: Yunanistan 51-72 Türkiye
EUROLEAGUE RESMİ HESABINDAN PAYLAŞIM
September 12, 2025
EN FARKLI GALİBİYET
Yunanistan'ı tam 26 farkla perişan eden 12 Dev Adam, turnuva tarihinde bir eleme maçındaki en farklı galibiyetini aldı. Ayrıca yoluna 8'de 8 devam eden milliler, turnuvadaki en uzun galibiyet serisini yakaladı.
24 YIL SONRA FİNALDEYİZ
A Milli Basketbol Takımımız, yarı finalde Finlandiya'yı 98-86 mağlup eden Almanya ile final maçına çıkacak. 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinen millilerimiz, 24 yıl sonra gösterdikleri finale çıkma başarısını birincilik ile taçlandırmaya çalışacak.