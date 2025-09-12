Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı yenerek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Başkan Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun 12 Dev Adam!" ifadeleri yer aldı.
Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun #12DevAdam! 🇹🇷🏀https://t.co/5hPywHaICj— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 12, 2025
Sayın Cumhurbaşkanım Basketbola ve Milli Takımımıza olan desteğiniz, inancınız ve tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz. https://t.co/3BR76Zaqux— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) September 12, 2025