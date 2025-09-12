Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı yenerek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 23:46 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 23:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı yenerek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Başkan Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun 12 Dev Adam!" ifadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

