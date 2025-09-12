Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı yenerek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Başkan Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun 12 Dev Adam!" ifadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun #12DevAdam ! 🇹🇷🏀 https://t.co/5hPywHaICj

Sayın Cumhurbaşkanım Basketbola ve Milli Takımımıza olan desteğiniz, inancınız ve tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz. https://t.co/3BR76Zaqux