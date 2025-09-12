CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli Alperen Şengün: İnşallah kupayla ayrılacağız!

A Milli Basketbol Takımımızda turnuvaya damga vuran isimlerden Alperen Şengün, Yunanistan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 23:14
12 Dev Adam'ın turnuvaya damga vuran isimlerden Alperen Şengün, millilerimize 24 yıl sonra finali getiren farklı Yunanistan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"İNŞALLAH BURADAN KUPAYLA AYRILACAĞIZ"

"Çok mutluyuz. Ne diyebilirim ki... Gurur duyuyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için gururluyum. Bu takımı her şeyiyle seviyorum. Kardeşiz biz. Çok hak ettik. Çıktık savaştık. Çok önemliydi bizim için. Ercan'a 'Giannis'i 20'nin altında tutarsan sana Rolex alacağım' dedim. Sözümü tutacağım. Ona en iyi Rolex'i alacağım. Kardeşim elinden geleni yaptı. Ercan... Bilmiyorum. Bu gücü nereden buldu! Harika savunma yaptı, Giannis'i 12 sayıda tutmak inanılmaz bir şey. Hücumda o gücü nasıl buldu! Hepsini soktu. İnanılmazdı! Doymadık! 1 maçımız daha var. Bugün sevineceğiz ama yarın Almanlar'a hazırlanacağız. İnşallah buradan kupayla ayrılacağız.

Ergin Ataman: İnşallah şampiyon olacağız!
12 Dev Adam finalde!
