Ergin Ataman: İnşallah şampiyon olacağız!

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Basketbol Takımımız, yarı final maçında Yunanistan'ı tarihi farkla 94-68 yenerek adını finale yazdırdı. Başantrenör Ergin Ataman, 24 yıl sonra 12 Dev Adam'a finali getiren galibiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Bu şanlı galibiyet tüm ülkemize armağan olsun! Yunanistan'ı yenip finale çıkmak yetmez, burada şampiyon olacağız inşallah. Biliyorum ki şu anda Türkiye'nin her yerinde milyonlar bu maçı izledi. Bu şanlı, tarihi galibiyet ülkemize armağan olsun. Bu takım hak ederek buraya geldi. İnşallah sonunu kupayla bitirecek. Biz tatmin olmuyoruz. Yunanistan'ı böyle yenmekten, finale çıkmaktan da tatmin oluyoruz. Pazar akşamı herkes ekran başına. Burada şampiyon olacağız inşallah!"

"ÇOCUKLARA 'ALTIN MADALYA ALIP DÖNECEĞİZ' DEDİM"

"Soyunma odasında maçtan önce çocuklara 'Biz buraya madalya hedefiyle geldik ama artık durum değişti. Altın madalya alıp döneceğiz.' dedim. Taraftarlara 'Acele etmeyin, 1 maç daha kazanacağız, Almanya'yı da yenip şampiyon olacağız inşallah' dedim. Bizi kalben destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 1 maç daha var!"