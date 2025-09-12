CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli Ergin Ataman: İnşallah şampiyon olacağız!

Ergin Ataman: İnşallah şampiyon olacağız!

A Milli Basketbol Takımımızın başarılı başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan galibiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 23:08 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 23:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ergin Ataman: İnşallah şampiyon olacağız!

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Basketbol Takımımız, yarı final maçında Yunanistan'ı tarihi farkla 94-68 yenerek adını finale yazdırdı. Başantrenör Ergin Ataman, 24 yıl sonra 12 Dev Adam'a finali getiren galibiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Bu şanlı galibiyet tüm ülkemize armağan olsun! Yunanistan'ı yenip finale çıkmak yetmez, burada şampiyon olacağız inşallah. Biliyorum ki şu anda Türkiye'nin her yerinde milyonlar bu maçı izledi. Bu şanlı, tarihi galibiyet ülkemize armağan olsun. Bu takım hak ederek buraya geldi. İnşallah sonunu kupayla bitirecek. Biz tatmin olmuyoruz. Yunanistan'ı böyle yenmekten, finale çıkmaktan da tatmin oluyoruz. Pazar akşamı herkes ekran başına. Burada şampiyon olacağız inşallah!"

"ÇOCUKLARA 'ALTIN MADALYA ALIP DÖNECEĞİZ' DEDİM"

"Soyunma odasında maçtan önce çocuklara 'Biz buraya madalya hedefiyle geldik ama artık durum değişti. Altın madalya alıp döneceğiz.' dedim. Taraftarlara 'Acele etmeyin, 1 maç daha kazanacağız, Almanya'yı da yenip şampiyon olacağız inşallah' dedim. Bizi kalben destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 1 maç daha var!"

12 Dev Adam finalde!
Alperen Şengün '12 Dev Adam' şarkısıyla coştu!
DİĞER
Müge Anlı birinciliği bırakmıyor!
Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: "Savunacak bir şeyi olmayınca..."
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı!
Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen Şengün '12 Dev Adam' şarkısıyla coştu! Alperen Şengün '12 Dev Adam' şarkısıyla coştu! 22:30
G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! 21:21
Eyüpspor transferi resmen açıkladı! Eyüpspor transferi resmen açıkladı! 20:52
12 Dev Adam finalde! 12 Dev Adam finalde! 20:50
Galatasaray Eyüpspor maçına hazır Galatasaray Eyüpspor maçına hazır 20:45
Antalyaspor Samet Karakoç'u transfer etti Antalyaspor Samet Karakoç'u transfer etti 20:44
Daha Eski
Real Madrid'e Rüdiger şoku! Real Madrid'e Rüdiger şoku! 20:38
Kasımpaşa Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı Kasımpaşa Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı 20:36
Onana ilk antrenmanına çıktı Onana ilk antrenmanına çıktı 20:35
Kaluzinski resmen RAMS Başakşehir'de Kaluzinski resmen RAMS Başakşehir'de 19:51
Erokspor Hatay'ı farklı geçti Erokspor Hatay'ı farklı geçti 19:50
İlk finalist Almanya! İlk finalist Almanya! 19:02