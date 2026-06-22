CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Arjantin-Avusturya MAÇI CANLI | 2026 Dünya Kupası

Arjantin-Avusturya MAÇI CANLI | 2026 Dünya Kupası

FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu 2. maçında Arjantin ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Grupta 3 puanı bulunan iki ekip liderlik için sahaya çıkıyor. Arjantin-Avusturya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 19:51 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 20:21
Arjantin-Avusturya MAÇI CANLI | 2026 Dünya Kupası

Futbol dünyasının kalbinin attığı Kuzey Amerika'da, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması ikinci maçları nefes kesen mücadelelerle devam ediyor. Turnuvanın en çok merak edilen gruplarından biri olan J Grubu'nda, Arjantin ile Avusturya kozlarını paylaşıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Arjantin: Martinez; Molina, Romero, Lisandro, Medina, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Almada, Messi, Lautaro

Avusturya: Schlager, Posch, Danso, Alaba, Laimer, Seiwald, X.Schlager, Sabitzer, Schmid, Wanner, Gregoritsch.

J GRUBU'NDA ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI: KAZANAN SON 32 TURUNA YÜRÜYOR!

Dünya Kupası J Grubu'nda ilk maçların ardından ortaya çıkan tablo, gruptaki rekabetin ne denli büyük olacağını gözler önüne serdi. Turnuvanın en büyük şampiyonluk adaylarından Arjantin, Çarşamba günü karşılaştığı Cezayir karşısında gövde gösterisi yaparak sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla averaj avantajını eline geçiren Tangocular, haftaya J Grubu'nun zirvesinde giriş yaptı. Dünyanın gözü, bu maçta da ülkesini eleme turlarına taşımak isteyen efsane kaptan Lionel Messi'nin üzerinde.

Avusturya ise turnuvadaki ilk sınavında 17 Haziran'da Ürdün ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak kalitesini kanıtlamıştı. Tıpkı Arjantin gibi 3 puanı bulunan ve ikinci sırada yer alan Avrupa temsilcisi, Dallas'ta sürpriz bir sonuca imza atarak liderlik koltuğunu ele geçirmek istiyor. Dallas Stadyumu'ndaki bu randevuda galip gelen taraf, gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmış olacak.

ARJANTİN-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci maç günündeki Arjantin-Avusturya karşılaşması 22 Haziran Pazartesi, saat 20:00'de başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

F.Bahçe'den sürpriz transfer atağı! Greenwood yerine
TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Erken seçim tartışmalarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son nokta: 2028 adayımız Başkan Erdoğan'dır
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın transfer teklifine ret!
Zaniolo krizi G.Saray'a yarayacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! 19:40
F.Bahçe'de Yönetim Kurulu toplantıları haftalık yapılacak F.Bahçe'de Yönetim Kurulu toplantıları haftalık yapılacak 18:46
Zeljko Obradovic Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic Panathinaikos'ta 16:43
G.Saray'ın transfer teklifine ret! G.Saray'ın transfer teklifine ret! 16:33
RAMS Başakşehir FK transferi duyurdu. RAMS Başakşehir FK transferi duyurdu. 16:25
Tedesco'dan F.Bahçe'nin eski yıldızına kanca! Tedesco'dan F.Bahçe'nin eski yıldızına kanca! 16:20
Daha Eski
Antalyaspor yönetiminde görev dağılımı Antalyaspor yönetiminde görev dağılımı 15:49
Zeynep Sönmez kariyer rekoru kırdı Zeynep Sönmez kariyer rekoru kırdı 15:09
Galatasaray MCT Technic'te ayrılık Galatasaray MCT Technic'te ayrılık 14:53
F.Bahçe'de 3 transfer yolda! Kartal özellikle istedi F.Bahçe'de 3 transfer yolda! Kartal özellikle istedi 01:18
G.Saray'da flaş Deniz Gül gelişmesi! G.Saray'da flaş Deniz Gül gelişmesi! 01:18
Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu 01:18