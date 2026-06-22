Futbol dünyasının kalbinin attığı Kuzey Amerika'da, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması ikinci maçları nefes kesen mücadelelerle devam ediyor. Turnuvanın en çok merak edilen gruplarından biri olan J Grubu'nda, Arjantin ile Avusturya kozlarını paylaşıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Arjantin: Martinez; Molina, Romero, Lisandro, Medina, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Almada, Messi, Lautaro

Avusturya: Schlager, Posch, Danso, Alaba, Laimer, Seiwald, X.Schlager, Sabitzer, Schmid, Wanner, Gregoritsch.

J GRUBU'NDA ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI: KAZANAN SON 32 TURUNA YÜRÜYOR!

Dünya Kupası J Grubu'nda ilk maçların ardından ortaya çıkan tablo, gruptaki rekabetin ne denli büyük olacağını gözler önüne serdi. Turnuvanın en büyük şampiyonluk adaylarından Arjantin, Çarşamba günü karşılaştığı Cezayir karşısında gövde gösterisi yaparak sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla averaj avantajını eline geçiren Tangocular, haftaya J Grubu'nun zirvesinde giriş yaptı. Dünyanın gözü, bu maçta da ülkesini eleme turlarına taşımak isteyen efsane kaptan Lionel Messi'nin üzerinde.

Avusturya ise turnuvadaki ilk sınavında 17 Haziran'da Ürdün ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak kalitesini kanıtlamıştı. Tıpkı Arjantin gibi 3 puanı bulunan ve ikinci sırada yer alan Avrupa temsilcisi, Dallas'ta sürpriz bir sonuca imza atarak liderlik koltuğunu ele geçirmek istiyor. Dallas Stadyumu'ndaki bu randevuda galip gelen taraf, gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmış olacak.

ARJANTİN-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci maç günündeki Arjantin-Avusturya karşılaşması 22 Haziran Pazartesi, saat 20:00'de başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.