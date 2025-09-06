Çifte zafer olsun

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'daki Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'yla final için kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları'nın tarihi yarı final maçı saat 11.30'da başlayacak.

Turnuvanın favorisi Sırplar'ı devirip grubundan lider çıkan A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te son 16 turu maçında İsveç ile çeyrek final için kapışacak. 12 Dev Adam'ın da Estonya'nın başkenti Riga'daki tarihi randevusu saat 12.00'de.

Bugün Türk sporu için büyük bir gün. Takım sporlarında voleybolcu ve basketbolcularımız tarihi maçlara çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde bugün Japonya ile karşı karşıya gelecek. Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak tarihi yarı final, TSİ 11.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Şampiyonanın çeyrek finalinde ABD'yi 25-14, 22-25, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Milli takımımız, yeni bir tarihi başarı için Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'nın karşısına çıkacak.

DESTAN GÜNÜ

A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında bugün İsveç ile karşı karşıya gelecek. Arena Riga'daki tarihi karşılaşma, saat 12.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. İsveç ise Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda yer aldı. Sadece bir galibiyet alabilen İsveç, grubu 4. basamakta bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Filenin Sultanları, Japonya ile son iki yılda FIVB Milletler Ligi'nde 3, Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde ise 1 kez karşılaştı. Milletler Ligi'nde 2023, 2024 ve 2025 yıllarında oynadığı üç maçı da kaybeden milli takım, sadece 2023'te Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde rakibini mağlup edebildi.

Ferhat Akbaş da tarihe geçti

Dünya Şampiyonası'nda başarılı performans sergileyen Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, başkent Bangkok'ta oynanan çeyrek final maçında organizasyonun güçlü takımlardan Hollanda'yı 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Japonya organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale yükselirken, Eczacıbaşı'ndan Japonya'nın başına geçen Ferhat Akbaş da Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olma başarısı gösterdi.

Filede yarı finalin diğer adı: İtalya-Brezilya

Son organizasyonun bronz madalyalısı İtalya, çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı 3-0 yenerek üst tura yükselmeyi başardı. Bir diğer çeyrek final mücadelesinde Brezilya ise organizasyonda sürprizlere imza atan Fransa ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen, son organizasyonun gümüş madalyalısı Brezilya, adını yarı finale yazdırarak İtalya'nın rakibi oldu. İtalya-Brezilya mücadelesi Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda TSİ 15.30'da başlayacak.

12 Dev Adam'ın havası yerinde

Eurobasket 2025 son 16 turu maçında bugün İsveç ile karşılaşacak 12 Dev Adam, hazırlıklarını tamamladı. A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider olarak tamamlayan ay-yıldızlı ekibimiz, bir gün iznin ardından Ergin Ataman yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Karşılaşmanın oynanacağı Arena Riga'nın karşısında yer alan Olimpik Spor Merkezi'ndeki idmana tüm oyuncular katıldı. Millilerimizin hırslı ve neşeli çalışması teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

Devler kazanırsa Polonya-B.Hersek galibi rakibimiz

A Milli Takımımız'ın, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda karşılaşacağımız İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle yarı final mücadelesi yapacak. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 turunda 12 Dev Adam'ın İsveç karşılaşmasının yanı sıra bugün saat 15.15'te Almanya-Portekiz, saat 18.30'da Litvanya-Letonya ve saat 21.45'te Sırbistan-Finlandiya karşılaşmaları da oynanacak.