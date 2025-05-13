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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 21:41
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Organizasyonun kura çekimi Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Al Hazm Galleria'da gerçekleştirildi.

Kura çekimine 4. torbadan giren ay-yıldızlı ekip, C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek bir takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) ile oynayacak.

Gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar, ikinci tura yükselerek I, J, K ve L gruplarında mücadele edecek. Bu gruplarda da ilk 3 sırayı alan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Organizasyonda A Erkek Milli Takımı, ilk tur maçlarını 24 Kasım 2025 ile 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynayacak.

2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.

- Gruplar

A Grubu: Ön elemelerden gelecek takım, Gürcistan, Ön elemelerden gelecek takım, İspanya

B Grubu: Yunanistan, Karadağ, Portekiz, Ön elemelerden gelecek takım

C Grubu: Sırbistan, Türkiye, Bosna Hersek, Ön elemelerden gelecek takım

D Grubu: Büyük Britanya, İtalya, İzlanda, Litvanya

E Grubu: Ön elemelerden gelecek takım, Almanya, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Kesimi

F Grubu: Ön elemelerden gelecek takım, Letonya, Polonya, Ön elemelerden gelecek takım

G Grubu: Ön elemelerden gelecek takım, Fransa, Belçika, Finlandiya

H Grubu: Slovenya, Çekya, İsveç, Estonya

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