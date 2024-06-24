Haberler Basket Erkek Milli A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İstanbul kampı başladı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İstanbul kampı başladı!

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İstanbul kampı başladı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 20:37 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 21:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İstanbul kampı başladı!

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki çalışmalarına Beşiktaş Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde başladı.

Ay-yıldızlıların antrenmanını, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve eski TBF Başkanı Harun Erdenay salonda takip etti.

Çalışmalarını 1 Temmuz'a kadar İstanbul'da gerçekleştirecek olan Milliler, 27 Haziran Perşembe günü Filipinler ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, 2 Temmuz'da ikili temas karşılaşması oynamak üzere Fransa'ya gidecek ve son olarak 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da hazırlık turnuvasına katılarak kamp çalışmalarını noktalayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 22 Kasım 2024'te Macaristan ile evinde, 25 Kasım 2024'te ise Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki son karşılaşmalarında 20 Şubat 2025'te evinde İtalya ve 23 Şubat 2025'te deplasmanda İzlanda ile oynayacak.

F.Bahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı
Cimbom'dan Arias bombası!
DİĞER
Dile kolay 56 yıl aynı yastığa baş koydular! Hülya Koçyiğit'in eşinin Fenerbahçe'nin eski yıldızı olduğunu biliyor musunuz? İşte tanışma hikayeleri!
Katil İsrail'den insanlık dışı işkence! Filistinlilere tecavüz etmesi için köpekleri eğitiyorlar
Tüm planlar bozuldu! Abdülkerim ve transfer...
F.Bahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A Millilerin kadrosu belli oldu!
FIBA dünya sıralamasını açıkladı! 12 Dev Adam...
PTT PERSONEL ALIMI SON DAKİKA 2024
ÖSYM'DEN YKS UYARISI: 28 Haziran'a kadar onaylanması gerekiyor!
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli Takımı'nın İstanbul kampı başladı! Milli Takımı'nın İstanbul kampı başladı! 20:37
Bodrumspor Dimitrov ile imzaladı! Bodrumspor Dimitrov ile imzaladı! 20:00
F.Bahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı F.Bahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı 19:50
Cimbom'dan Arias bombası! Cimbom'dan Arias bombası! 19:36
Tüm planlar bozuldu! Abdülkerim ve transfer... Tüm planlar bozuldu! Abdülkerim ve transfer... 19:29
Fırtına'nın transferleri sağlık kontrolünden geçti! Fırtına'nın transferleri sağlık kontrolünden geçti! 18:11
Daha Eski
Kocaelispor'dan sol bek transferi! Kocaelispor'dan sol bek transferi! 17:54
Mourinho ilk idmanına çıktı! İşte o görüntüler Mourinho ilk idmanına çıktı! İşte o görüntüler 17:14
F.Bahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam F.Bahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam 16:57
Mujakic'in yeni adresi resmen açıklandı! Mujakic'in yeni adresi resmen açıklandı! 16:34
F.Bahçe yeni sezon formalarını resmen tanıttı! F.Bahçe yeni sezon formalarını resmen tanıttı! 16:21
Perin'den flaş transfer kararı! F.Bahçe'ye mi gelecek? Perin'den flaş transfer kararı! F.Bahçe'ye mi gelecek? 16:02