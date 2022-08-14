Haberler Basket Erkek Milli Türkiye - Polonya: 94-78 ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye - Polonya: 94-78 ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız hazırlık maçında Polonya ile karşılaştı. 12 Dev Adam karşılaşmadan 94-78'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 21:10 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 21:21
Türkiye - Polonya: 94-78 ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık müsabakasında Polonya'yı 94-78'lik skorla yendi.

Müsabakaya Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Furkan Haltalı beşiyle başlayan Ay-yıldızlı ekip, Polonya karşısında ilk yarıyı 47-36 önde kapattı. Türkiye'de Cedi Osman 18, Yiğitcan Saybir 14 ve Şehmus Hazer 13 sayıyla oynadı. Polonya'da ise Aleksander Balcerowski 12 sayı kaydetti.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Polonya karşılaşmasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.

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