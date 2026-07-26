Gençler farklı başladı: 88-62

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka'yı 88-62 yendi. İtalya'nın Trentino kentinde düzenlenen organizasyona galibiyetle başlayan Ay-yıldızlı takım, ikinci maçında bugün saat 21.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka'yı 88-62 yendi. İtalya'nın Trentino kentinde düzenlenen organizasyona galibiyetle başlayan Ay-yıldızlı takım, ikinci maçında bugün saat 21.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.