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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Gençler farklı başladı: 88-62

Gençler farklı başladı: 88-62

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka'yı 88-62 yendi. İtalya'nın Trentino kentinde düzenlenen organizasyona galibiyetle başlayan Ay-yıldızlı takım, ikinci maçında bugün saat 21.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Gençler farklı başladı: 88-62
Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka'yı 88-62 yendi. İtalya'nın Trentino kentinde düzenlenen organizasyona galibiyetle başlayan Ay-yıldızlı takım, ikinci maçında bugün saat 21.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.
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