Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi final serisi 3. maçında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaşıyor. Final serisinde şuan 1-1'lik eşitlik var. Şampiyonluk serisini 3.'ye getirecek olan takım mutlu sona ulaşacak. Bu anlamda şuan oynanan karşılaşma iki takım için de kritik önem taşıyor.

Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ GAİN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS Haber'de canlı olarak yayınlanıyor.