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Haberler Basketbol Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE

Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi final serisi 3. maçında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede iki takım da galibiyetle sahadan ayrılarak seride öne geçmek istiyor. Şampiyonluk için kritik öneme sahip olan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 19:51
Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi final serisi 3. maçında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaşıyor. Final serisinde şuan 1-1'lik eşitlik var. Şampiyonluk serisini 3.'ye getirecek olan takım mutlu sona ulaşacak. Bu anlamda şuan oynanan karşılaşma iki takım için de kritik önem taşıyor.

Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ GAİN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS Haber'de canlı olarak yayınlanıyor.

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