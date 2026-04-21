Türkoğlu tarihe geçti

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün gerçekleştirilecek törenle 2026 Onur Listesi'ne dahil olacak. FIBA Onur Listesi'ne seçilen ilk Türk sporcu olan Türkoğlu, "Bu, kişisel bir başarı. Milli takımda kazandığım başarılar benim için her zaman daha değerli" dedi. Bu arada 2026 Kadınlar Dünya Kupası kura çekimi de aynı yerde bugün yapılacak.