Olimpiyat için büyük destek

Akfen İnşaat, genç milli sporcuların 2028 Los Angeles Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları yolculuğuna destek amacıyla “Team Akfen İnşaat” projesini başlattı.
21 Nisan 2026 06:50
Akfen İnşaat, genç milli sporcuların 2028 Los Angeles Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları yolculuğuna destek amacıyla "Team Akfen İnşaat" projesini başlattı. Proje kapsamında Berkay Akkoyun, Ekin Ereke, Meriç Uygun, Aysel Önder ve Görkem Öçal'ın hazırlık süreçlerine katkı sağlanacak. Genel Müdür Coşkun Mesut Ruhi, sporcuların yanında durarak bu milli heyecana ortak bir paydaş olmayı amaçladıklarını vurguladı.