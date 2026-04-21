Dörtlü Final biletleri tükendi

Avrupa Ligi'nde Yunanistan'ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final karşılaşmalarının biletleri tükendi. Yapılan açıklamada, 22-24 Mayıs'ta Atina'daki Telekom Center'da oynanacak Dörtlü Final maçları için 4 farklı aşamada genel satışa sunulan biletlerin kısa sürede tükendiği belirtildi. Dörtlü Final kapsamında 22 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 24 Mayıs Pazar günü ise final maçı oynanacak.