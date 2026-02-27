12 Dev Adam liderlik aşkına

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 3. maçında bugün deplasmanda, saat 21.00'de Sırbistan ile liderlik maçına çıkacak.

Dev karşılaşma, S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. 12 Dev Adam, grubun ilk maçında evinde Bosna Hersek'i 93-71, deplasmanda da İsviçre'yi 85-60'lık skorla mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Sırbistan da İsviçre'yi 90-86, Bosna Hersek'i de 74-72'lik skorla geçti. Sırbistan'ı, Beşiktaş'ın başantrenörlüğü de yapan Dusan Alimpijevic çalıştırıyor.