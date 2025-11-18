CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Galatasaray’ın yeni maskotu Leo sahneye çıktı!

Galatasaray’ın yeni maskotu Leo sahneye çıktı!

Galatasaray Basketbol takımı, takımın yeni maskotu Leo'yu görkemli bir tanıtımla duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 22:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray’ın yeni maskotu Leo sahneye çıktı!

Galatasaray Basketbol Takımı, taraftarların uzun süredir merakla beklediği yeni takım maskotunu resmen tanıttı. Sarı-kırmızılı kulüp, "Leo" adını verdiği yeni maskotun tanıtımında dikkat çekici ifadelere yer verdi.

Kulübün açıklamasında, Leo'nun sportmenlik, enerji, heyecan ve tribün coşkusu gibi Galatasaray kültürünün temel unsurlarını yansıtan bir figür olduğu vurgulandı. Maskot, "Sportmenliğiyle örnek, tarzıyla olay, gülüşüyle efsane olmaya aday" sözleriyle tanıtılırken sarı-kırmızı sevginin vücut bulmuş hali olarak nitelendirildi.

Galatasaray'dan yapılan tanıtımda şu ifadeler öne çıktı:

"Sarı-kırmızı enerjinin, heyecanın ve tribün coşkusunun vücut bulmuş hali burada! Parkenin ritmine, tribünlerin ateşine, Galatasaray'ın sonsuz sevgisine artık o da ortak oluyor… Karşınızda Aslanlar'ın yeni yol arkadaşı: LEO!"

A Milli Takımımızın ilk 11'i açıklandı!
Montella'dan kadro tercihi açıklaması!
DİĞER
Rodrygo çılgınlığı! Galatasaray sözleri yeniden gündem oldu
Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu
Osimhen'den sakatlık sorusuna yanıt!
G.Saray Icardi ile masaya oturuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın ilk mağlubiyeti Trieste'den! G.Saray'ın ilk mağlubiyeti Trieste'den! 21:47
Toprak'tan MotoGP'de ilk test! Toprak'tan MotoGP'de ilk test! 21:03
Sergen Yalçın'dan ameliyat sonrası ilk açıklama Sergen Yalçın'dan ameliyat sonrası ilk açıklama 20:57
Ümit Milliler Litvanya’da kazandı! Ümit Milliler Litvanya’da kazandı! 20:56
Osimhen'den sakatlık sorusuna yanıt! Osimhen'den sakatlık sorusuna yanıt! 20:48
Hatayspor 2 yıl sonra evine dönüyor! Hatayspor 2 yıl sonra evine dönüyor! 20:28
Daha Eski
Yunus Akgün çalışmalara başladı Yunus Akgün çalışmalara başladı 20:10
Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! 19:56
Mersin'de 12 futbolcuya 'bahis’ cezası Mersin'de 12 futbolcuya 'bahis’ cezası 19:35
Bahis operasyonunda 4 hakeme gözaltı! Bahis operasyonunda 4 hakeme gözaltı! 19:31
F.Bahçe'de Rize mesaisi! F.Bahçe'de Rize mesaisi! 19:10
F.Bahçe'den 2 büyük hamle birden! F.Bahçe'den 2 büyük hamle birden! 19:07