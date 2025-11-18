Galatasaray’ın yeni maskotu Leo sahneye çıktı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray Basketbol Takımı, taraftarların uzun süredir merakla beklediği yeni takım maskotunu resmen tanıttı. Sarı-kırmızılı kulüp, "Leo" adını verdiği yeni maskotun tanıtımında dikkat çekici ifadelere yer verdi.

Kulübün açıklamasında, Leo'nun sportmenlik, enerji, heyecan ve tribün coşkusu gibi Galatasaray kültürünün temel unsurlarını yansıtan bir figür olduğu vurgulandı. Maskot, "Sportmenliğiyle örnek, tarzıyla olay, gülüşüyle efsane olmaya aday" sözleriyle tanıtılırken sarı-kırmızı sevginin vücut bulmuş hali olarak nitelendirildi.

Galatasaray'dan yapılan tanıtımda şu ifadeler öne çıktı:

"Sarı-kırmızı enerjinin, heyecanın ve tribün coşkusunun vücut bulmuş hali burada! Parkenin ritmine, tribünlerin ateşine, Galatasaray'ın sonsuz sevgisine artık o da ortak oluyor… Karşınızda Aslanlar'ın yeni yol arkadaşı: LEO!"