Fenerbahçe Beko 85-83 Beşiktaş GAİN (MAÇ SONUCU ÖZET) | 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Beko'nun!

Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko ile lig ve kupa ikincisi Beşiktaş GAİN, 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 85-83 mağlup eden Fenerbahçe Beko, kupanın sahibi oldu. 8'inci kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren sarı-lacivertli takım, 2025 yılı içerisinde EuroLeague dahil mücadele ettiği tüm kulvarları şampiyon olarak tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Beşiktaş'tan Devon Dotson olsa da bu performans mağlubiyetin engellemeye yetmedi. Fenerbahçe Beko'nun en skorer ismi ise attığı 23 sayıyla Devon Hall oldu.

Karşılaşmanın başında rakibini hücumda durdurmayı başaran Fenerbahçe, Zagars ve Onuralp Bitim'in basketleriyle 5-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar, Berk Uğurlu ile ilk saha içi isabetini bulurken, Fenerbahçe Hall'ın sayılarıyla farkı çift hanelere çıkarttı: 14-4. Hücumdaki etkinliğini periyot sonuna kadar sürdüren sarı-lacivertliler, ilk periyodu 25-13 önde tamamladı. İkinci periyotta hücumda daha etkili olan Beşiktaş GAİN; Dotson, Brown ve Yiğit Arslan'ın sayılarıyla farkı tek hanelere düşürdü ve ilk devre 43-34'lük skorla sona erdi.

İkinci yarıya Fenerbahçe hücumda daha etkili başladı. Hall, 8 sayıyla hücumda etkili olurken sarı-lacivertliler, skoru 53-34'e getirerek farkı yeniden çift hanelere taşıdı. Karşılıklı basketlerle devam eden üçüncü periyot, Fenerbahçe Beko'nun 67-50'lik üstünlüğüyle sona erdi. Final periyodu karşılıklı basketlerle başladı. Beşiktaş GAİN, bitime 7.58 kala attığı üçlükle farkı 12'ye düşürdü: 69-57. 3 dakika kala Brown ile çizgiye gelen Beşiktaş, üst üste sayılarla maça tutundu. Fenerbahçe, Hall ile hücumda etkili olsa da Beşiktaş, 20 saniye kala Dotson'un 3'lüğüyle farkı 3'e indirdi: 82-79. Fenerbahçe'de 6 saniye kala çizgiye gelen Zagars, 2'de 1 attı ve skoru 85-82'ye geldi. Melli'nin faulü ile çizgiye gelen Doston, 2'de 1 atıp hücum ribaundunu aldı. 0.2 saniye kala Beşiktaş, hücumdan yararlanamayınca Fenerbahçe Beko rakibini 85-83 mağlup etti.

BAKAN BAK, KARŞILAŞMAYI BAŞKANLARLA BİRLİKTE İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanan Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda izledi. Bakan Bak; mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte takip etti.

SADETTİN SARAN, BAŞKAN OLARAK İLK DEFA FENERBAHÇE MAÇINI YERİNDE TAKİP ETTİ

20-21 Eylül tarihlerinde, Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 12 bin 325 oy alarak Fenerbahçe Kulübü başkanlığına seçilen Sadettin Saran, kulüp başkanı sıfatıyla ilk kez kulüp takımlarından birinin maçını takip etti.

KARŞILAŞMA YAKLAŞIK 10 DAKİKA DURDU

Mücadelenin 4'üncü periyodu oynanırken, hakemler karşılaşmaya ara verdi. Küfürlü tezahüratlar ve patlayıcılar nedeniyle iki kez anons yaptıran Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü, tezahüratların devam etmesiyle birlikte son periyotta oyuna ara verdi. Bazı taraftarlar, salondan çıkarılırken 10 dakikalık ara sonrasında mücadeleye devam edildi.

SALON: Sinan Erdem Spor

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Nazlı Çisil Güngör

FENERBAHÇE BEKO: Khem Birch 2, Jantunen 19, Hall 23, Onuralp Bitim 8, Arturs Zagars 5, Melih Mahmutoğlu, Bacot 4, Emre Ekşioğlu, Tarık Biberovic, Nicolo Melli 4, Wade Baldwin 20

BEŞİKTAŞ GAİN: Vitto Brown 16, Ante Zizic 3, Jonah Mathews 11, Anthony Brown, Berk Uğurlu 6, Devon Dotson 25, Conor Morgan 9, Brynton Lemar 8, Yiğit Arslan 5

1'İNCİ PERİYOT: 25-13

DEVRE: 43-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-50