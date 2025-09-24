Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş GAİN'i 85-83 mağlup ederek müzesine götürdü. Başkan Erdoğan, sarı-lacivertli ekip için resmi sosyal medya hesabından bir tebrik paylaşımı yaptı.

Başkan Erdoğan, "38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.