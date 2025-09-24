CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti

Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, Beşiktaş GAİN'i 85-83 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun oldu. Mücadelenin ardından Başkan Erdoğan, sarı-lacivertli ekip için bir tebrik paylaşımı yaptı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 00:17 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 00:42
Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti

Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş GAİN'i 85-83 mağlup ederek müzesine götürdü. Başkan Erdoğan, sarı-lacivertli ekip için resmi sosyal medya hesabından bir tebrik paylaşımı yaptı.

Başkan Erdoğan, "38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

F.Bahçe Zagreb’de mağlup oldu
Yasemin Şefkatli ameliyat olacağını duyurdu! "'Kafana bunu mu taktın?' diyeceksiniz ama..."
Gözler Beyaz Saray'da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular
Şampiyon F.Bahçe Beko!
Sergen Yalçın: Daha yapılacak çok iş var!
