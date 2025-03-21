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Haberler Basketbol Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | TBF Kadınlar Türkiye Kupası

Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | TBF Kadınlar Türkiye Kupası

TBF Kadınlar Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek. Yarı final heyecanında iki takım da kazanarak şampiyonluk yolunu açmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 10:11
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Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | TBF Kadınlar Türkiye Kupası

TBF Kadınlar Türkiye Kupası'nda son viraj için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Opet, yarı final karşılaşmasında ÇBK Mersin'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE OPET - ÇBK MERSİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı 21 Mart Cuma günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉FENERBAHÇE OPET - ÇBK MERSİN MAÇI CANLI İZLE👈

Fenerbahçe Opet çeyrek finalde Nesibe Aydın'ı 97-57 mağlup ederek, adını Dörtlü Finale yazdırdı. Çimsa Çukurova Basketbol Kulübü Mersin ise İlkem Yapı Tarsus'u 98-71'lik skorla geçerek yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Opet bu sezon rakibiyle 3 kez karşılaştı. Ligde İstanbul'daki maçı 82-69 kazanan ve deplasmanda oynadığı mücadeleyi 72-66 kaybeden sarı lacivertliler, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Mersin ekibini 65-64 yenerek kupanın 13. kez sahibi oldu.

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