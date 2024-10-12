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Haberler Basketbol

Bursaspor Basketbol 78-99 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 99-78 yendi. İşte karşılaşmadan detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 22:55
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Bursaspor Basketbol 78-99 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 99-78 yendi.

Karşılaşmaya Poirier ve Bryant'ın sayılarıyla hızlı başlayan Anadolu Efes, 2. dakikayı 6-2 üstün geçti. Hücumda basit hatalar yapan ve serbest atışları kaçıran Bursaspor Basketbol karşısında tempoyu arttıran Anadolu Efes, 9. dakikada 21-0'lık seri yakaladığı (2-27) çeyreği 29-8 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Bursaspor Basketbol, Anadolu Efes'in tempolu oyununa bir türlü karşılık veremeyince kontrol tamamen konuk ekibe geçti. Geniş rotasyonla oynayan ve kenar katkısıyla da skor üreten Anadolu Efes, soyunma odasına 58-35 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğe de boyalı alandan Poirier, çizginin dışından Bryant ile sayı bularak başlayan Anadolu Efes, 22. dakikada farkı 30 sayıya (35-65) kadar çıkardı. Bursaspor Basketbol, seyircinin de desteğiyle zaman zaman tempoyu arttırsa da final periyotuna konuk ekibin 79-58 skor avantajıyla gidildi.

Son çeyrekte, açılan farkın da rahatlığıyla rakibine geri dönüş şansı tanımayan Anadolu Efes, parkeden 99-78 galip ayrıldı.

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