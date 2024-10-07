  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Hapoel Shlomo ile karşılaşacak!

BKT Avrupa Kupası A Grubu 3. haftasında Beşiktaş Fibabanka, 8 Ekim Salı günü İsrail'in Hapoel Shlomo Tel Aviv takımıyla kozlarını paylaşacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Hapoel Shlomo ile karşılaşacak!

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 3. haftasında Beşiktaş Fibabanka, 8 Ekim Salı günü İsrail'in Hapoel Shlomo Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde yapılacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Turnuvada birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan iki takımdan Beşiktaş Fibabanka 7'nci, Hapoel Shlomo Tel Aviv ise 5'inci sırada yer alıyor.

Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv karşılaşmasının, Türk ve İsrail hükümetlerinin tavsiyeleri doğrultusunda İstanbul yerine Belgrad'da oynanmasına karar verilmişti.

Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle...
F.Bahçe'den G.Saray'da tarihi transfer çalımı!
DİĞER
'Dudaklarıyla pipet bile tutamıyordu' Şarkıcı Lara tanınmaz halde...
Başkan Erdoğan liderlik edecek! AK Parti MYK toplanıyor: Ana gündem Gazze ve Lübnan | İşte masadaki konular
Barcelona'dan F.Bahçeli yıldıza kanca!
Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Yeni kaleciyi Gardi getiriyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle... Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle... 11:38
Medina transferinde şok gelişme! F.Bahçe'ye rakip çıktı Medina transferinde şok gelişme! F.Bahçe'ye rakip çıktı 11:21
G.Saray evinde ERA Nymburk'u ağırlıyor! G.Saray evinde ERA Nymburk'u ağırlıyor! 11:18
Fethiyespor - Düzcespor maçı ne zaman? Fethiyespor - Düzcespor maçı ne zaman? 11:04
Zonguldak FK - Kırıkkale FK maçı ne zaman? Zonguldak FK - Kırıkkale FK maçı ne zaman? 11:01
Kilis Belediyespor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Kilis Belediyespor - Balıkesirspor maçı ne zaman? 10:48
Daha Eski
Mou'dan Jesus hamlesi! İşte yeni 11 planı Mou'dan Jesus hamlesi! İşte yeni 11 planı 10:46
Barcelona'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! Barcelona'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! 10:44
Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Yeni kaleciyi Gardi getiriyor Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Yeni kaleciyi Gardi getiriyor 10:20
Riva'da kritik toplantı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... Riva'da kritik toplantı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... 10:09
Gürsel Aksel’in efendisi Gürsel Aksel’in efendisi 09:47
F.Bahçe'de 3 ayrılık birden! Ocak ayında gidiyorlar F.Bahçe'de 3 ayrılık birden! Ocak ayında gidiyorlar 09:45