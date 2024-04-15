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Efes dolu dizgin

Anadolu Efes, Fenerbahçe’nin ardından Beşiktaş’ı da devirdi ve üst üste dokuzuncu galibiyetini aldı. Maçın en skoreri 16 sayıyla Beaubois oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Efes dolu dizgin

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Beşiktaş Emlakjet'i konuk etti. Euroleague'de play-in'e kalan lacivert-beyazlılar, yükselen grafiğini ligde de sürdürdü ve Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ı da yenerek üst üste iki derbiden galibiyetle ayrıldı. İlk çeyrekte iki takım da skorer bu oyun ortaya koydu. Efes, bu bölümü 32-25 önde bitirdi. İkinci periyotta da üstün olan ev sahibi, 51-40'la soyunma odasına girdi.

15 SAYI FARKLA KAZANDI

Üçüncü çeyrek başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Bu sette Beşiktaş rakibinden bir sayı fazla atsa da son periyoda Anadolu Efes, 68-58 önde başladı. Son bölümde rakibinin aradaki farkı azaltmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, parkeden 90-75 galip ayrıldı ve üst üste 9. galibiyetini aldı. Maçın en skoreri 27 dakika sahada kalan Anadolu Efes'ten Rodrigue Beaubois oldu. 16 sayı atan Beaubois'yı 13'er sayıyla Erxhan Osmani ve Daniel Oturu takip etti.

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