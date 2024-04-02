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Anadolu Efes 98-73 Aliağa Petkimspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta maçında Anadolu Efes, evinde Aliağa Petkimspor'u 98-73 yendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 19:46
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Anadolu Efes 98-73 Aliağa Petkimspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 98-73 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Semih Vural, Berk Kurtulmuş

Anadolu Efes: Beaubois 23, Rıdvan Öncel 5, Clyburn 3, Oturu 23, Daum 9, Salih Altuntaş 5, Emre Melih Tunca 6, Thompson 7, Doğuş Özdemiroğlu 2, Burak Can Yıldızlı 1, Erkan Yılmaz 14

Aliağa Petkimspor: Efianayi 18, Starks 2, Yunus Emre Sonsırma 5, Simmons 14, Aldridge 7, Emre Tanışan 2, Zoriks 2, Ata Can Atsüren 2, Mahir Ağva 15, Yavuz Gültekin 6, Anıl Osman Cevahir

1. Periyot: 35-17

Devre: 57-31

3. Periyot: 75-54

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