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ÇBK Mersin 91-64 Beşiktaş BOA (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında, Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 91-64 yendi. Seride 2-0 öne geçen ÇBK Mersin, finale yükseldi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 16:35
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ÇBK Mersin 91-64 Beşiktaş BOA (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında, Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 91-64 yendi. Seride 2-0 öne geçen ÇBK Mersin, finale yükseldi.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Yener Yılmaz, Ozan Gönen, Yarkın Keskin

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 14, Williams 11, Mabrey 19, Araujo 2, Copper 13, Derin Yaya, Sinem Ataş 21, Holingsvorth 6, Meltem Avcı 5

Beşiktaş BOA: Evans 20, Elif Bayram 17, Nogic 6, Li 2, Topuzovic 6, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Melek Uzunoğlu 5, Ceonker 6

1. Periyot: 24-17 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 54-34 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 74-43 (ÇBK Mersin lehine)

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