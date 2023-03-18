TOFAŞ 81-83 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21'inci hafta karşılaşmasında Tofaş evinde Galatasaray Nef'i konuk etti. Kıran kırana geçen karşılaşma konuk takımın 83-81'lik gelibiyetiyle sona erdi.



Karşılaşma iki takımın da etkili oyunuyla başladı. Galatasaray NEF'te Sadık Emir Kabaca ile Mahir Ağva'nın sayılarına, Tofaş'ta da Brady Reece Manek'in 11 sayılık cevabı yeterli gelmedi ve ilk periyot konuk takım lehine 23-27 ile sonuçlandı.



İkinci periyoda iki takım da dengeli başlayınca bir süre sayı üretmekte sıkıntı yaşadılar. Kısa sürede toparlanan Tofaş, özellikle kaptan Berk İbrahim Uğurlu ile maça ağırlığını koyarken, Ristic ile Mahir Ağva konuk takımı adına etkili oldu. 2'nci çeyreğin bitmesine 5 dakika kala Galatasaray NEF'ten Mahir Ağva, Berk İbrahim Uğurlu'ya sportmenliğe aykırı faul yapınca, Uğurlu kullandığı 2 serbest atışla takımını öne geçirdi. Bu süreden sonra üstünlüğünü koruyan Tofaş devreye 45-38 üstün girdi.



3'üncü periyot karşılıklı sayılarla başladı. Çeyreğin bitimine 8 dakika kala konuk takım Galatasaray NEF maça ağırlığını koymaya başladı. Özellikle Tyrus Bresdon Mcgee ile etkili olan Galatasaray NEF, 3'üncü periyodun bitmesine 5 dakika kala Sadık Emir Kabaca ile bulduğu 3 sayılık isabetle öne geçti 35-36. Bu süreden sonra Tofaş skor üretmekte zorlanırken konuk takım bulduğu sayılarla etkili oldu ve Mcgee'nin bitime 1 dakika kala bulduğu 3'lükle farkı çift haneye çıkardı ve 3'üncü periyot 52-68 konuk takım lehine bitti. Tofaş bu periyotta sadece 7 sayı üretirken, Galatasaray NEF bulduğu 30 sayıyla son çeyreğe önde girdi.



Son çeyreğe de iki takım karşılıklı buldukları sayılarla başladı. Galatasaray NEF'te Tyrus Bredson Mcgee etkili olurken, Tofaş'ta Boubacar Toure ağırlığını koydu. Bitime 5 dakika kala Toure'nin bulduğu sayıyla fark yeniden tek haneye düştü 65-74. Bu süreden sonra ev sahibi takım maça ağırlığını koydu. Bitime 1 dakika kala Tyler Ennis Mcintyre'nin 3'lüğü skoru eşitlerken, hemen ardından gelişen hücumda Tofaş, Milaknis'in sayısıyla 81-79 öne geçti. Bitime yaklaşık 1 dakika kala Tyrus Bredsın Mcgee ile beraberliği sağlayan konuk takım, maçın bitmesine 1 saniye kala yine Mcgee'nin bulduğu sayıyla maçı 83-81 kazandı. Tofaş'ta Tyler Ennis Mcintyre'nin 18, Boubacar Toure'nin 16 sayısı galibiyete yetmezken, konuk takımıda Mcgee 26, Sadık Emir Kabaca 20 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

1. Periyot: 23-27

Devre: 45-38

3. Periyot: 52-68