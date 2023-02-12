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Galatasaray'da Işıl Alben Avrupa şampiyonu formasını depremzedeler için satışa çıkardı!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin ardından spor camiasından destekler gelmeye devam ediyor. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Işıl Alben, Fenerbahçe'yi yenip Avrupa şampiyonu olduğu formayı depremzedeler için satışa çıkardığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 15:55
Galatasaray'da Işıl Alben Avrupa şampiyonu formasını depremzedeler için satışa çıkardı!

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için Galatasaray kaptanı Işıl Alben'den destek geldi. Alben, Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe'yi 69-58 yenerek Avrupa şampiyonluğunu kazandığı maçta giydiği formayı satışa çıkardı.

Işıl Alben şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın en büyük kupası olan Euroleague Kupasını kaldırdığımız maçta giydiğim formamı kulübüm Galatasaray'ın düzenlemiş olduğu "KONTEYNER KAMPANYASINA" bağış yapmak üzere bu pazartesi günü saat 19:05'e kadar açık arttırma ile satışa çıkarıyorum. Tekliflerinizi bekliyorum"

TEKLİFLER GELDİ

Forma için Galatasaray Divan Kurulu üyesi Ömer Mısırlı'dan 160 bin, Galatasaray iş insanı Dinçer Azaphan'dan ise 300 bin liralık teklif geldi. Açık artırma pazartesi gününe kadar devam edecek.

KENDİ İMZALI ATKISINA TEKLİF VERDİ

Öte yandan bir Galatasaray taraftarı Işıl Alben imzalı atkısını depremzedeler için satışa çıkardığını açıkladı. Kaptan Işıl'ın kızının isim ablası olduğunu açıklayan taraftar hatıra fotoğrafını da paylaştı. Sarı-kırmızılıların kaptanı Işıl Alben de paylaşıma sessiz kalmadı ve "Ben 10 bin TL teklif ediyorum Aslan kardeşim. Atkın seninle kalsın. Üstüne çıkan olur haberleşelim" notunu düştü.

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