Haberler Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi: Darüşşafaka Tekfen 79-74 Filou Oostende | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi: Tekfen 79-74 | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Tekfen, H Grubu'ndaki ilk maçında sahasında 'yi 79-74 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 23:11
FIBA Şampiyonlar Ligi: Darüşşafaka Tekfen 79-74 Filou Oostende | MAÇ SONUCU

Tekfen Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında 'nın ekibini 79-74 yendi.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Zdravko Rutesic (Karadağ)

Darüşşafaka Tekfen: Gillon 1, Berk Demir 5, Doğuş Özdemiroğlu 17, Jerrett 27, Andrews 20, 3, Luther, Buford 6, Doruk Dora, Troy Selim Sav, Görkem Doğan, Erkan Veyseloğlu

Filou Oostende: Welsh 16, Schwartz 4, Gillet 5, Djordjevic, Mwema 20, Troisfontaines 7, Vries 11, Sylla 2, Nakic 5, Buysschaert 4

1. Periyot: 20-18

Devre: 39-33

3. Periyot: 56-53

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