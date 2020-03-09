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09 Mart 2020, Pazartesi
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Aslan kükredi

Aslan kükredi

, 'i deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Harrison 21 sayıyla galibiyette önemli rol aldı.

Erkek 'nde , 'i mağlup etti. İlk periyot 19-19 berabere bitti. İkinci çeyreği Aslan 38-36 önde geçti. Üçüncü periyot da 54-54 berabere bitince final periyoduna geçildi. Son çeyrekte 34 sayı bulan Galatasaray maçı kazandı. Aslan ilk yarıdaki maçı da almıştı.
  1. 9.3.2020
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