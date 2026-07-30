CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Başakşehir Zafer gecesi olsun

Zafer gecesi olsun

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda deplasmanda Finlandiya ekibiyle saat 19.00’da karşılaşacak olan temsilcimiz, 3. tur aşkına sahaya çıkıyor. Kritik karşılaşma, TRT 1’den canlı yayınlanacak

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Zafer gecesi olsun

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında bugün Finlandiya'dan İnter Turku takımına konuk olacak. İstanbul'da oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertliler, TSİ 19.00'da başlayacak olan kritik rövanştan istediği sonucu alarak adını 3. Eleme Turu'na yazdırmak istiyor. Başakşehir, her türlü galibiyette tur atlayacak. Beraberlikte ise karşılaşma uzatmalar ve gerekirse penaltılara kalacak. Başakşehir'de kart cezası sona eren Fildişi Sahilli sol bek Operi, maçta forma giyebilecek.

VADUZ AVANTAJLI

Temsilcimiz bugün turu geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Liechtenstein'dan Vaduz ile Andorra'dan Escaldes eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Vaduz, sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 4-0 farklı kazanarak tur için büyük avantaj elde etti. İstanbul ekibi, 2015-2016 sezonundan beri Avrupa kupalarında oynadığı 69 maçta 26 galibiyet, 18 beraberlik ve 25 mağlubiyet elde etti. Söz konusu karşılaşmalarda 103 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 96 gole engel olamadı.

TUR ATLARSAK SÜRPRİZ OLUR

Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Başakşehir'i konuk edecek İnter Turku'da teknik direktör Vesa Vasara, güçlü bir takımla karşılaşacaklarını belirtti. Vasara, "Tur atlamamız halinde büyük bir sürprize imza atacağız" dedi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Inter Turku: Huhhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Tuominen, Laine, Ampofo, Essomba, Conteh, Jephta.

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Karbownik, Kemen, Umut, Yusuf, Fayzullayev, Shomurodov, Bertuğ.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray stoper bombasını patlatıyor!
Ahmet Çakar'dan yıldız isme sert eleştirid!
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: CHP'li Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe için maç sonrası çarpıcı eleştiriler!
G.Saray'dan Leao'ya dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Midtjylland-Beşiktaş maçı ayrıntıları! Midtjylland-Beşiktaş maçı ayrıntıları! 09:33
Pafos FC-Hajduk Split maçı hangi kanalda? Pafos FC-Hajduk Split maçı hangi kanalda? 09:23
Ahmet Çakar'dan yıldız isme sert eleştirid! Ahmet Çakar'dan yıldız isme sert eleştirid! 09:00
F.Bahçe için maç sonrası çarpıcı eleştiriler! F.Bahçe için maç sonrası çarpıcı eleştiriler! 08:26
F.Bahçe Polonya'da tur biletini kaptı! F.Bahçe Polonya'da tur biletini kaptı! 01:00
İsmail Kartal: Turu geçtik ama... İsmail Kartal: Turu geçtik ama... 01:00
Daha Eski
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:00
Italiao ilk 11 tercihi hakkında konuştu! Italiao ilk 11 tercihi hakkında konuştu! 01:00
F.Bahçe'de 5 ayrılık birden! F.Bahçe'de 5 ayrılık birden! 01:00
Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri açıkladı Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri açıkladı 01:00
Trabzonspor transferi duyurdu! Trabzonspor transferi duyurdu! 01:00
F.Bahçe'den Leao sonrası bir bomba daha! F.Bahçe'den Leao sonrası bir bomba daha! 01:00