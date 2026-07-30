Zafer gecesi olsun

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında bugün Finlandiya'dan İnter Turku takımına konuk olacak. İstanbul'da oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertliler, TSİ 19.00'da başlayacak olan kritik rövanştan istediği sonucu alarak adını 3. Eleme Turu'na yazdırmak istiyor. Başakşehir, her türlü galibiyette tur atlayacak. Beraberlikte ise karşılaşma uzatmalar ve gerekirse penaltılara kalacak. Başakşehir'de kart cezası sona eren Fildişi Sahilli sol bek Operi, maçta forma giyebilecek.

VADUZ AVANTAJLI

Temsilcimiz bugün turu geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Liechtenstein'dan Vaduz ile Andorra'dan Escaldes eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Vaduz, sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 4-0 farklı kazanarak tur için büyük avantaj elde etti. İstanbul ekibi, 2015-2016 sezonundan beri Avrupa kupalarında oynadığı 69 maçta 26 galibiyet, 18 beraberlik ve 25 mağlubiyet elde etti. Söz konusu karşılaşmalarda 103 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 96 gole engel olamadı.

TUR ATLARSAK SÜRPRİZ OLUR

Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Başakşehir'i konuk edecek İnter Turku'da teknik direktör Vesa Vasara, güçlü bir takımla karşılaşacaklarını belirtti. Vasara, "Tur atlamamız halinde büyük bir sürprize imza atacağız" dedi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Inter Turku: Huhhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Tuominen, Laine, Ampofo, Essomba, Conteh, Jephta.

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Karbownik, Kemen, Umut, Yusuf, Fayzullayev, Shomurodov, Bertuğ.