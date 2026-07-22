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Haydi Başakşehir

Başakşehir, Konferans Ligi'nde Inter Turku'yu ağırlıyor. Turuncu-lacivertli temsilcimiz, Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Finlandiya ekibi İnter Turku'yu saat 20.45'te konuk edecek. Karşılaşma, TRT 1 'den canlı olarak yayınlanacak.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 06:50
Haydi Başakşehir

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında bugün Finlandiya'dan İnter Turku'yu ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Maçı, İspanya'dan hakem Wuan Martinez Munuera yönetecek. Ligde geçen sezonu 57 puanla 5. tamamlayan turuncu-lacivertliler, ligi 3. bitiren Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Başakşehir, rövanşı 30 Temmuz'da Finlandiya'da oynayacak. Temsilcimiz, İnter Turku engelini aşarsa 3. eleme turunda Liechtenstein'dan Vaduz ile Andorra'dan Atletic Club d'Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Konferans Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos'ta oynanacak. İstanbul ekibi; transferde Vişça, Emin Bayram ve Karbownik'i alırken, Roma'dan kiraladığı Shomurodov'un da satın alma opsiyonunu kullandı.

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