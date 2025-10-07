Başakşehir’in gözü Aslan’da

Nuri Şahin yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden RAMS Başakşehir, milli ara sonrasında karşılaşacağı Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Nuri Şahin yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden RAMS Başakşehir, milli ara sonrasında karşılaşacağı Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, hücum çalışmasıyla devam etti. Yapılan çift kale maçla çalışma tamamlandı.