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RAMS Başakşehir'de 3 puan yemini
Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen iki İstanbul takımı final gibi bir maça çıkıyor. Eyüpspor, 2 maçtır namağlup. Başakşehir ise son 2 maçını 6 gol yiyip kaybetti. Trabzonspor yenilgisinin ardından teknik direktör Çağdaş Atan'a olan güvenini tazeleyen turuncu-lacivertliler, Eyüpspor'u mağlup ederek, yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor.
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