Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden RAMS Başakşehir'in fikstürü belli oldu.
Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag (Danimarka) (D), Heidenheim (Almanya), Rapid Wien (Avusturya), Cercle Brugge (Belçika) (D), Petrocub (Moldova) ve Celje (Slovenya) (D) ile karşılaşacak.
İstanbul temsilcisinin fikstürü şöyle:
2 Ekim Çarşamba:
17.30 Başakşehir-Rapid Wien
24 Ekim Perşembe:
19.45 Celje-Başakşehir
7 Kasım Perşembe:
23.00 Kopenhag-Başakşehir
27 Kasım Çarşamba:
18.30 Başakşehir-Petrocub
12 Aralık Perşembe:
20.45 Başakşehir-Heidenheim
19 Aralık Perşembe:
23.00 Cercle Brugge-Başakşehir