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Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir'in fikstürü belli oldu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 23:56
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Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden RAMS Başakşehir'in fikstürü belli oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag (Danimarka) (D), Heidenheim (Almanya), Rapid Wien (Avusturya), Cercle Brugge (Belçika) (D), Petrocub (Moldova) ve Celje (Slovenya) (D) ile karşılaşacak.

İstanbul temsilcisinin fikstürü şöyle:

2 Ekim Çarşamba:

17.30 Başakşehir-Rapid Wien

24 Ekim Perşembe:

19.45 Celje-Başakşehir

7 Kasım Perşembe:

23.00 Kopenhag-Başakşehir

27 Kasım Çarşamba:

18.30 Başakşehir-Petrocub

12 Aralık Perşembe:

20.45 Başakşehir-Heidenheim

19 Aralık Perşembe:

23.00 Cercle Brugge-Başakşehir

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