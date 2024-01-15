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Başakşehir İsrailli futbolcusu Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı

Son dakika spor haberleri... RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla İsrailli futbolcusu Eden Karzev hakkında disiplin soruşturulması başlatıldığını açıkladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 11:52
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Başakşehir İsrailli futbolcusu Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı

Trendyol Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla İsrailli futbolcusu Eden Karzev hakkında disiplin soruşturulması başlatıldığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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