Başakşehir’e genç stoper

Başakşehir, Fransız kulübü Lorient'ten 19 yaşındaki stoper Eren Karaağaç'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun transferi için Lorient'le anlaşmanın sağlandığı ve Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Başakşehir,Fransız kulübü Lorient'ten 19 yaşındaki stoper Eren Karaağaç'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun transferi için Lorient'le anlaşmanın sağlandığı ve Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Birçok kulübün genç futbolcunun peşinde olduğu belirtildi.