Haberler Başakşehir Başakşehir’e genç stoper

Başakşehir’e genç stoper

Başakşehir, Fransız kulübü Lorient'ten 19 yaşındaki stoper Eren Karaağaç'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun transferi için Lorient'le anlaşmanın sağlandığı ve Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Başakşehir’e genç stoper
Başakşehir, Fransız kulübü Lorient'ten 19 yaşındaki stoper Eren Karaağaç'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun transferi için Lorient'le anlaşmanın sağlandığı ve Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Birçok kulübün genç futbolcunun peşinde olduğu belirtildi.
DİĞER
34 yaş ve üstü en değerli 15 futbolcu! Yıllara meydan okuyorlar...
İstanbul'da alkollü yakalanan sürücü basın mensuplarına tepki gösterdi
Anlaşma sağlandı! İsviçreli yıldız Kartal oluyor
Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir'den 18'lik transfer
Belözoğlu'ndan transfer açıklaması!
Ünlü YouTuber Technoblade hayatını kaybetti!
1 Temmuz BİM Kataloğu 2022 | BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
SİGARAYA ZAM | Temmuz ayında sigaraya zam mı geldi, ne kadar zam geldi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi! Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi! 06:28
Türkiye 24 madalyayla rekor kırdı! Türkiye 24 madalyayla rekor kırdı! 04:11
Filenin Sultanları Japonya'yı 3-1 mağlup etti! Filenin Sultanları Japonya'yı 3-1 mağlup etti! 04:11
Türkiye 24 madalyayla rekor kırdı! Türkiye 24 madalyayla rekor kırdı! 04:11
Filenin Sultanları Japonya'yı 3-1 mağlup etti! Filenin Sultanları Japonya'yı 3-1 mağlup etti! 04:08
Arda Akbulut Bandırmaspor'da! Arda Akbulut Bandırmaspor'da! 01:44
Daha Eski
Arda Akbulut Bandırmaspor'da! Arda Akbulut Bandırmaspor'da! 01:44
G.Saray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya G.Saray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya 00:51
G.Saray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya G.Saray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya 00:50
Fenerbahçe'den Sörloth seferi Fenerbahçe'den Sörloth seferi 00:47
12’den vurduk 12’den vurduk 00:37
Aslan Kazımcan Aslan Kazımcan 00:31