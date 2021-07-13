Edin Visca'dan Edin Dzeko transferi açıklaması! Emre Belözoğlu...

Visca, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United galibiyetinin kariyerindeki en özel anlardan biri olduğunun altını çizerek, " Başakşehir 'le Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olan Manchester United'la Şampiyonalar Ligi'nde oynamak ve kazanmak, böyle bir zafer yaşamak çok değerliydi. Her sene Avrupa Ligi'nde üstüne koyduk. Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da üç müthiş maç oynadık. Manchester United maçı rüya gibi geçti. O gece başka bir geceydi. Başakşehir'le beraber bunu yaşamak benim için çok özeldi." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DEN BEKLENTİM ÇOK BÜYÜKTÜ

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin performansıyla hayal kırıklığına uğradığını belirten Visca şunları söyledi:

"Türkiye herkesin gizli favorisiydi. Benim de öyleydi. Son yıllarda Avrupa'nın en formda takımlarından biriydi. Genç oyuncular çıktı. Türkiye'den beklentim çok büyüktü, sonuna kadar gidebilir diyordum. Bosna Hersek olarak İtalya'ya karşı oynadık. Onlar gerçekten iyi bir takım, EURO 2020'yi de kazandılar. Ama ilk maçtan sonra Galler, İsviçre maçları Türkiye için rahat olur, kazanacaklar dedim, maalesef olmadı. Takımı enerjisiz gördüm, bilmiyorum neden öyle oldu? Daha önce Fransa, Hollanda, Norveç karşısında güçlü bir takım vardı. İnanılmaz potansiyel bir takım ama EURO 2020'de kimsede enerji yoktu. Hiçbir oyuncu sorumluluk almadı. Turnuvada özellikle ilk 11'de oynayan oyuncular daha fazla sorumluluk almalı. Sahada bunu hiç görmedim. Tabii ki herkes analiz yapacak ama inanamadım. Nasıl öyle güçlü bir takım böyle oynadı? Türkiye'nin performansı herkes için sürpriz oldu. Kim oynadı, kim oynamadı onu hocalar anlatacaklar ama ben de şaşırdım."

EURO 2020'de en beğendiği takımları İtalya ve Danimarka olarak açıklayan deneyimli futbolcu, "Danimarka'nın iyi bir kadrosu vardı ve takım olarak da iyi oynadılar. İtalya ise bambaşka bir takım. Taktik ve fiziksel olarak çok güçlü bir takım. Çok kaliteli oyuncuları var. Finalde de gördüğünüz gibi 90 dakika pes etmiyorlar. Geriye düştüler ama sakin bir şekilde devam ettiler. Hak ettiler ve kupayı kazandılar. Şu an Avrupa'daki en iyi takım. En beğendiğim oyuncu Chiesa oldu. Juventus'ta sakatlık yaşamazsa hem Avrupa'nın hem de dünyanın en iyi oyuncularından biri olabilir. Ben de onun pozisyonunda oynuyorum o yüzden yaptıklarının ne kadar önemli olduğunu biliyorum. 23 yaşında adam Avrupa Şampiyonası'nda o kadar koşuyor, sorumluluk alıyor, mücadele ediyor ve o kadar tecrübeli görünüyor. Her milli takımda kanat oyuncuları ve önde oynayan oyuncular sorumluluk almazsa takım ilerlemez." değerlendirmesinde bulundu.