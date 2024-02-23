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Barcelona'dan Jan Vesely hamlesi! İşte yeni sözleşmesi

Son dakika spor haberi: Barcelona, Çekyalı pivot Jan Vesely ile yeni sözleşme imzaladı. İspanyol devinden yapılan açıklamada; Yıldız basketbolcu ile 2026 yılına kadar sözleşme uzatıldığı duyuruldu.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 13:44
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Barcelona'dan Jan Vesely hamlesi! İşte yeni sözleşmesi

İspanyol devi Barcelona Erkek Basketbol Takımı, yıldız oyuncu Jan Vesely'nin sözleşmesini uzattı. Katalan ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Vesely ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Jan Vesely bu sezon EuroLeague'de Barcelona formasıyla 12.9 sayı – 4.5 ribaund – 1.4 asist ortalamaları ile oynadı. Tecrübeli oyuncu ligde ise 7.3 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.

Jan Vesely, Barcelona'ya transfer olmadan önce ülkemizde Fenerbahçe Beko formasını 8 sezon terletmiş ve EuroLeague şampiyonluğu da yaşamıştı.

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