Lionel Messi artık serbest! Yeni sözleşme...

Arjantin ile Copa America'da mücadele eden Lionel Messi artık serbest... Geçtiğimiz yaz Barcelona'dan ayrılacağını açıklamasıyla Katalan ekibinde ortalık karışmış, taraftarların tepkisi sonrası Bartomeu yönetimi istifa ederken, Joan Laporta başkanlığa geri dönmüştü.

Lionel Messi'yi kulüpte tutacağının sözünü veren Joan Laporta ise henüz bu sözünü tutabilmiş değil.

Arjantin'in Copa America macerası nedeniyle transfer görüşmeleri beklemeye alındı ve bu nedenle, 30 Haziran 2021'de sözleşmesi sona eren Messi boşa çıktı ancak İspanya basını Barça için rahatlatan haberi verdi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Messi, Copa America'nın ardından Barcelona 2 yıllık sözleşme imzalamak için masaya oturacak.