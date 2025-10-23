CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi Young Boys-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Young Boys-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Young Boys, sahasında Ludogorets'i ağırlayacak. İlk 2 maçlarında 3 puan toplayan takımlar, kritik karşılaşmada da kazanan taraf olmayı amaçlıyor. İç saha avantajını kullanarak mücadeleyi önde tamamlamayı hedefleyen İsviçre ekibi, iç saha avantajını kullanmak istiyor. Zorlu deplasmanda etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Bulgaristan temsilcisi ise puanını 6'ya çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Young Boys-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 14:01
Young Boys-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Young Boys-Ludogorets maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Young Boys, sahasında Ludogorets'i konuk edecek. İlk iki maçlarından 3'er puan toplayan iki ekip, bu kez kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. İsviçre temsilcisi Young Boys, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı ve grupta avantajlı konuma geçmeyi hedefliyor. Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ise zorlu deplasmanda etkili bir performans ortaya koyarak puanını 6'ya yükseltmenin planlarını yapıyor. Peki, Young Boys-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YOUNG BOYS-LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Young Boys-Ludogorets maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
