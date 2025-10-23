Young Boys-Ludogorets maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Young Boys, sahasında Ludogorets'i konuk edecek. İlk iki maçlarından 3'er puan toplayan iki ekip, bu kez kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. İsviçre temsilcisi Young Boys, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı ve grupta avantajlı konuma geçmeyi hedefliyor. Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ise zorlu deplasmanda etkili bir performans ortaya koyarak puanını 6'ya yükseltmenin planlarını yapıyor. Peki, Young Boys-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YOUNG BOYS-LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Young Boys-Ludogorets maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.