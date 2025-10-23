CANLI SKOR ANA SAYFA
FCSB-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

FCSB-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında FCSB ile Bologna karşı karşıya gelecek. 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak turnuvaya devam eden Romanya ekibi, evinde oynayacağı maçta kazanmanın yollarını arayacak. Avrupa'da beklenmedik puan kayıpları yaşayan İtalya temsilcisi ise zorlu deplasmanda puanını 4'e çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Peki, FCSB-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 11:41
FCSB-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

FCSB-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında FCSB ile Bologna karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk iki maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Romanya temsilcisi, taraftarı önünde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Öte yandan Avrupa'da istediği istikrarı yakalayamayan Bologna, zorlu deplasmanda puan ya da puanlarla dönmenin planlarını yapıyor. İtalya temsilcisi, savunma disiplinine dayalı futbolunu sahaya yansıtıp puanını 4'e yükselterek gruptaki iddiasını korumayı hedefliyor. Peki, FCSB-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FCSB-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak FCSB-Bologna maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

FCSB-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ulusal Arena'da oynanacak FCSB-Bologna maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FCSB-BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FCSB: Tarnovanu; Cretu, Ngezana, Alhassan, Pantea; Sut, Tanase; Miculescu, Olaru, Thiam; Alibec

Bologna: Skorupski; Holm, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

